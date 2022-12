El delantero hondureño que volverá a jugar profesionalmente en Europa a los ¡¡53 años de edad!!

“Es un delantero centro a la vieja usanza, entiende el fútbol muy bien, sabe jugar de espaldas, ocupar los espacios libres, tirar una pared, se desmarca muy bien y tiene un buen disparo. Quizá le falte algo de velocidad pero las otras cualidades le convierten en un buen jugador para esta categoría. Estoy seguro de que nos va a aportar muchísimo. Estoy muy ilusionado, para nosotros es un orgullo poder contar con un jugador internacional”, adelanta Tito Honrubia.

Geovvany Castro dejó un párrafo aparte que se desconocía dentro del entorno del fútbol hondureño. El hombre de 53 años aseguró que le prometieron en su época prolífica que el Barcelona lo iba a fichar.

“Llegó un entrenador español que se llamaba López Nombela y me ofreció la posibilidad de venir acá a España para jugar en Barcelona, pero no se llegó a concretar nunca, en esos años no se miraba el fútbol hondureño y lastimosamente no llegó esa oportunidad”, dijo entre lamento el jugador que vuelve al ruedo.