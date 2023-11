Yustin Arboleda habló de México-Honduras y se quejó por la plaza que quitaron en la Copa Centroamericana

Olimpia chocará este sábado ante Génesis en el estadio Carlos Miranda de Comayagua en lo que será el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional.

Yustin Arboleda, atacante de los albos, habló previo al partido donde buscarán mantener el invicto ante un rival compicado.

Asimismo, el delantero colombiano se pronunció sobre el partido de la Selección de Honduras ante México en el estadio Azteca. “La Selección nos vuelve a ilusionar”, dijo.

Arboleda también dio su punto de vista sobre el cupo que perdió Honduras para la Copa Centroamericana de Concacaf, donde ahora solo habrá tres clubes participando y no cuatro como ocurrió en la presente edición. Ese lugar se lo dieron a Nicaragua.

“Tampoco es que solo porque Real Estelí está haciendo un torneo muy bueno, la liga nicaragüense, con todo respeto, sea superior a la nuestra o la de Costa Rica. Ni a la de Panamá es superior”, dijo Arboleda.

ACÁ LA CONFERENCIA COMPLETA DE ARBOLEDA

Partido ante Génesis

Sabemos la responsabilidad que tenemos, nos hemos preparado estos días para enfrentar el partido con mucha responsabilidad, con los objetivos claros y con la visión de seguir ganando, sumando y de seguir preparándonos para la parte final.

¿Cómo evitar una caída del equipo en la etapa más importante?

Mantener la humildad, hemos hecho algo importante a lo largo de este torneo, pero también somos conscientes de que si nos relajamos, si dejamos de hacer lo que venimos haciendo, una mala tarde, una mala noche te puede sacar de todo, sabemos la responsabilidad que tenemos todos, la institución de poder conseguir cosas importantes y de seguir haciendo historia. Será un partido difícil, en un campo complicado, un horario complejo, pero este equipo está preparado para esto. Trataremos de seguir ganando.

El invicto

Hemos ido partido a partido, al principio se miraba muy lejano, hoy se mira más cerca, pero sabemos que para lograr ese objetivo que como grupo tenemos debemos enfrentar cada partido con la misma responsabilidad, con las mismas ganas y compromiso de dejarlo todo en el campo independientemente del rival que tengamos enfrente. Estamos motivados, lo más bonito para uno como jugador es que cuando quedas en la historia del equipo, los futbolistas y entrenadores pasamos, pero la institución va a estar siempre, así que todos los numeritos que puedas ir sumando siempre van a ser bien recibidos, porque al final el día de mañana que te retiras es lo único que queda.

Partido México-Honduras

La sensación que tengo es la misma que tienen todos los hondureños, creo que se hizo una llave a doble partido muy bueno, creo que los muchachos que estuvieron en la Selección dejaron todo en cada pelota tanto de local como de visitante, creo que el equipo hizo todo lo que tenía que hacer, pero al final te queda esa sensación que se fue por poco. En general creo que la Selección nos vuelve a ilusionar a todos, ha dado pasos agigantados, en este proceso hay muy buenos jugadores, hay un buen cuerpo técnico con mucha experiencia, va a ser importante el apoyo de todos.

Honduras solo con tres boletos ahora en la Copa Centroamericana

Concacaf es la que hace el formato y el que pone las condiciones y te tienes que someter a ellas, los equipos que hagan los méritos propios alcanzarán la clasificación.

¿Es injusto solo tener tres plazas en este torneo de Concacaf?

Es algo que a veces uno no entiende cómo manejan esos sistemas, porque, por lo que alcancé a leer es que le quitan un cupo a Honduras para dárselo a Nicaragua y no entiendo. Sí, Real Estelí está haciendo un buen torneo, pero tampoco vamos a decir hoy en día, si lo miramos en general o a nivel de selección, no porque Panamá está muy por encima de los otros equipos de Centroamérica, no es que la liga de Panamá sea mejor que la de Costa Rica o la de Honduras, para nada. Tampoco es porque Real Estelí está haciendo un torneo muy bueno, la liga nicaragüense, con todo respeto, sea superior a la nuestra o la de Costa Rica. Ni a la de Panamá es superior.