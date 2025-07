Fue el 'peor' jugador del Real Madrid en el Mundial de Clubes y rompe el silencio: "Madridistas no he estado a la altura..."

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, reflexionó sobre esta temporada, en la que prácticamente formó parte del primer equipo, y lamentó no haber estado "a la altura" durante el reciente Mundial de Clubes en Estados Unidos, competición que, a su juicio, "exigía el máximo".

"Madridistas, se termina una temporada en la que he cumplido el sueño de formar parte del mejor club del mundo, pero que ha terminado de la manera que menos deseaba. Siento que no he estado a la altura de un Mundial de Clubes que exigía el máximo, pero ahora es momento para desconectar y recargar pilas. Os deseo felices vacaciones y ahora y siempre, Hala Madrid", indicó a través de su cuenta personal de Instagram.