“Hay que aprender de cosas como el primer partido, que al final son importantes, porque se pueden dar estas situaciones. Si en el primer partido tienes esto en la cabeza, estás más concentrado, más atento y no te dejas encajar tantos goles”, recordó.

“Nos ha penalizado mucho el partido de París, jugar con uno menos (por la expulsión de Clement Lenglet), al final con el calor que hacía, siendo el primer partido... Al final, estábamos muy cansados, dejamos muchos espacios y el París nos hizo dos goles”, añadió.

Llorente aseguró que todos sus compañeros le han dicho que la acción sobre Julián Alvarez es “penalti”.

“Son cosas de los árbitros, ellos dicen sí o no, en este caso ha dicho que no y es lo que hay. No podemos perder la energía ahí”, señaló Llorente.

Para él, “así se puede ver” que los arbitrajes han perjudicado al Atlético en el Mundial de Clubes, pero no quiso profundizar más: “Paso ahora del árbitro, porque no sirve para nada y tampoco quiero centrar la energía en ellos”.