¡Duro arranque! Guatemala se estrella debutando en el Mundial Sub-20 ante Nueva Zelanda y complica su pase

La Selección de Guatemala sufrió una derrota por la mínima ante Nueva Zelanda (1-0) en su debut en el Mundial Sub 20 que arrancó este sábado en Argentina .

Guatemala , con muy poco, se las arreglaba para generar peligro hacia el arco de los ‘Kiwis’, que en el primer tiempo, si bien dominaban el esférico, no encontraron el arco del portero Jorge Moreno .

No obstante, la ofensiva centroamericana no encontró frutos ante la falta de claridad de su referente Arquímides Ordoñez, delantero del Cincinnati de la MLS, que no estuvo certero a la hora de tomar decisiones, perdiendo ocasiones de contragolpe por exceso de conducción.

Aún así los ‘Patajos’ estuvieron cerca de anotar. Primero con un remate de Figo Montaño al 41’ que obligó al meta neozelandés a estirarse para evitar la caída de su portería. En el complemento, Arquímides sacó un remate de izquierda al borde del área que agarró mal parado al guardameta rival, pero el balón no entró por muy poco.

Al minuto 71’ llegaron las malas noticias para los de la Concacaf. El portero Moreno y el defensor Jeshua Urizar sufrieron un duro golpe contra un delantero neozelandés. El meta se lastimó la cabeza y al 77’ se tuvo que retirar junto a su compañero.

Tres minutos después llegó la jugada que definió el encuentro. Un pase al espacio complicó a la defensa guatemalteca, el central Mathius Gaitán pifió en despejar el balón, permitiendo la llegada de Norman Garbett que definió ante la desesperada salida del meta Fausto Delgado.