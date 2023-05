Hermano de Diego Vázquez y el favor que hizo a la Sub-20 de Honduras en Argentina; revela el jugador de Olimpia que más llamó su atención

“La verdad es que muy contento que haya venido la selección (Honduras) Sub-20 acá a Mendoza , por medio de Diego (Vázquez) me contacte con el, los que estaban en el hotel, pude conocer al técnico e inclusive ellos ayer (miércoles) tenían que entrenar a las 11:00 am les daba la FIFA , no querían entrenar a esa hora, por que el hotel les hacía un asado y yo le conseguí el predio del camping de petrolero para que entrenan en la tarde, así que ahí tuve un contacto con el y bueno la pasamos bien y ahí pude conocer al técnico”, contó el hermano de Diego Vázquez .

Por otra parte, también confesó la petición que le hizo su hermano de cara al encuentro ante Corea del Sur y mencionó al jugador que más le llamó la atención.

“Diego me encargó que mirara un par de jugadores, que cual me había gustado, en realidad me gusto el numero 4 que se llama Félix García que es del Olimpia. Es un chico que toca bien, fue preciso, me gusto mucho, más allá del resultado”, contó.