Hora y canal para ver las semis del Mundial Sub-20: Las favoritas Uruguay e Italia se miden ante dos sorpresas del torneo

“Solo quiero agradecerles por todas las fuerzas que me dan (...) y a mi equipo, que tiene muchas responsabilidad sobre sus hombros”, escribió de cara al reto más desafiante de su carrera, tras perder la final de la Eurocopa Sub-19 ante Inglaterra, el año pasado.

- 100% charrúas vs 100% motivados -

- Casadei contra Choi -

La Azzurra no solo tiene la historia más prominente de los semifinalistas del Mundial, sino que saltará a la cancha de La Plata con el máximo anotador del torneo, Cesarei Casadei (6), y la delantera más goleadora (11).

Por sí mismo el volante que pertenece al Chelsea espanta a cualquier rival, pero además el técnico Carmine Nunziata goza con cuarteto que en el ataque que calza a la perfección: Casadei, Giuseppe Ambrosino, Francesco Esposito y Tomasso Baldanzi.

Italia le dio en este Mundial la espalda a su tradición del sistema de juego defensivo y prioriza el buen trato de balón y las combinaciones de pases. Así superó a Brasil en la primera ronda, a Inglaterra en octavos y a Colombia en cuartos.

“Estamos verdaderamente contentos, debemos continuar así para el próximo partido (...) No sé si somos favoritos pero seguramente mantendremos el ánimo”, dijo Casadei en la previa del encuentro.

Aunque es la selección más silenciosa de las semifinales, Corea del Sur no es ninguna pintada en la pared. Los Tigres del Oriente, subcampeones vigentes, son los únicos semifinalistas que no han perdido ningún partido y el DT Kim Eun-jung gana fama por sus variaciones tácticas.

El central goleador Seok-Hyun Choi y el mediocampista Seung-Won Lee están listos para amargar a la única selección europea que sigue viva en el Mundial.

HORA Y CANAL (JUEVES 8 DE JUNIO)

Uruguay vs Israel- (11:30 am- Tigo Sports, Direct Tv, TyCsports)-Estadio de La Plata.



Italia vs Corea del Sur- (3:00 pm- Tigo Sports, Direct Tv, TyCsports)- Estadio de La Plata.