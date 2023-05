Escándalo en el Mundial Sub-20 de Argentina: capitán de Nigeria habría inventado un club para poder jugar la Copa del Mundo

La Selección de Nigeria Sub 20 está envuelta en un escándalo en medio del Mundial que se está disputando en Argentina.

El defensor de 17 años está inscrito como jugador del Yum Yum, un equipo del que no se tiene registro, según medios nigerianos, no se tiene ningún registro.

Es por eso que han salido muchas dudas. El entorno del futbolista dijo que el club se encontraba en la ciudad de Abuja, información que fue desmentida por la prensa de su propio país. “¿De dónde sería exactamente? Abuja, dijeron, pero fuentes en Abuja negaron haber conocido a un equipo con ese nombre”, remarcó la página Own Goal Nigeria.

Desde ese mismo medio abrieron varios interrogantes: “Si bien se puede decir que la decisión de llamar a Anigboso está justificada debido a su desempeño casi impecable, no se puede decir lo mismo de Bameyi, quien tuvo que conformarse con un lugar en el lateral derecho ya que no pudo desplazar al dúo de Benjamin Fredrick y Abel Ogwuche, quien formó una relación casi perfecta en la defensa central en su ausencia debido a una suspensión”.

A ello agregaron otro análisis en relación a los antecedentes de la Selección de Nigeria. “Jugador que no pertenece a la liga en Super Eagles: una de las acusaciones formuladas contra el entonces (DT) Stephen Keshi que llevó a su despido fue su decisión de invitar a un jugador que no pertenece a la liga, Gabriel Okenchukwu, a la selección absoluta. Entonces, ¿qué ha cambiado entre entonces y ahora que un jugador que no pertenece a la liga es lo suficientemente digno como para ser llamado a la selección absoluta?”.