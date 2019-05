Alarma: La tierra alcanzó niveles de CO2 nunca antes vistos en millones de años

La situación ecológica que pasa el tierra en la actualidad es alarmante ya que este fin de semana ocurrió lo que nunca se había visto en la historia de la humanidad.



Según los datos del Observador Mauna Loa, la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera alcanzó de más de 415 partes por millón (ppm) cosa que no ha pasado en los últimos millones de años.



El dióxido de carbono es un gas incoloro y tiene la capacidad para atrapar la radiación solar y mantenerla reducida a la atmósfera.



Todo este caos que está viviendo la tierra es producto de las actividades humanas, atribuido a la quema de combustibles fósiles.



Sin duda alguna que el problema no es pequeño y tras ésta triste noticia el meteorólogo, Eric Holthaus ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter.



"Ésta es la primera vez en la historia de la humanidad que la atmósfera de nuestro planeta ha tenido más de 45 pmm de CO2. No sólo en el tiempo del que tenemos registros, no sólo desde la inveción de la agricultura hace 10 mil años. Desde antes de que existieran los humanos modernos hace millones de años. No conocemos un planeta como este" escribió el experto.



Desde el 2013 no se veía que los aires estuvieran tan contaminados. La datos reflejan que el CO2 está en constate aumento y que superaron las 400 ppm.





Según la organización ecológica afirma de que si esto no mejora en el 2030 ya no habrá marcha atrás y por eso han alertado a la humanidad para que sean conscientes de las repercusiones desastrosas que pueden generar a la Tierra.



Si todo esto sigue igual es muy probable que la temperatura del planeta aumente dos centígrados más así lo dice el estudio que realizó World Resources Institue.



El planeta ya sufre los efectos de los cambios climáticos ya que el calor es extremo, los polos se están derritiendo y eso ha provocado un aumento de casi medio metro del nivel del mar.



Además de eso, millones de especies de animales y vegetales se encuentra en riesgo de extinción, pero según los expertos aun hay tiempo para salvar y cuidar la tierra en la que habitamos.