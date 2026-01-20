Cómo leer datos de una transacción en blockchain sin perderte en el explorador

Cuando envías criptomonedas, el “comprobante” más confiable no es una captura de pantalla: es el registro público de la red. Con un explorador de bloques puedes revisar si el envío quedó incluido, cuánto costó y si el destino recibió lo esperado. Esto ayuda tanto en transferencias personales como cuando un servicio te pide un comprobante para habilitar algo, por ejemplo un enlace de descarga que mencione descargar app 1xBet : en lugar de confiar en mensajes, conviene validar el TXID y los campos clave. La idea no es aprender términos sueltos, sino seguir un orden. Si revisas siempre los mismos puntos, reduces errores como confundir redes, asumir que “pendiente” es “confirmado”, o interpretar mal el monto cuando hubo contratos involucrados.

Paso 1: Identifica el TXID y confirma que estás en el explorador correcto

El TXID (transaction hash) es un identificador único de la operación. Normalmente lo encuentras en tu wallet en el historial del envío. Con ese TXID:

■ Ábrelo en un explorador compatible con la misma red donde enviaste (si cambias de red, el TXID no servirá).

■ Verifica que la página muestre una transacción real y no un error o “not found”.

Si tu wallet te deja elegir “ver en explorador”, úsalo: reduce el riesgo de terminar en una red equivocada.

Paso 2: Lee el estado y las confirmaciones antes de mirar el monto

En la parte superior suele aparecer el estado:

☑ Success / Confirmed: la red ya incluyó la transacción en un bloque.

☑ Pending: aún no quedó incluida; puede tardar o incluso quedarse atascada.

☑ Failed / Reverted (común en redes con contratos): la transacción se incluyó, pero la acción falló. En este caso puede haber costo de comisión, aunque el objetivo no se haya cumplido.

Luego revisa confirmaciones. Una confirmación significa que la transacción quedó dentro de un bloque; con más bloques encima, baja el riesgo de reorganizaciones. Si la pantalla muestra “0 confirmations” o “pending”, todavía no la trates como finalizada.

Paso 3: Valida “From”, “To” y el tipo de operación (transferencia vs contrato)

Ahora sí, revisa direcciones:

⦿ From (remitente): debe coincidir con tu dirección de envío.

⦿ To (destinatario): puede ser la dirección receptora... o un contrato (por ejemplo, un swap, un bridge o un pago que llama funciones).

Aquí está el punto donde muchos se confunden: si el To es un contrato, el “destinatario final” puede estar en eventos/logs internos. Para pagos simples, To suele ser una wallet. Para interacciones con contratos, el valor que ves arriba puede representar una llamada, no el resultado final.

Paso 4: Revisa monto, comisión y si el resultado cuadra con lo esperado

En redes tipo Bitcoin, verás “inputs/outputs” y una comisión de minero. En redes tipo Ethereum, verás “Value”, “Gas” y “Transaction Fee”.

■ Monto enviado (Value / Amount): confirma que sea el correcto en la unidad principal (por ejemplo, ETH, BTC) y, si aplica, en el token.

■ Comisión: revisa si fue razonable. En redes con gas, la comisión depende de gas usado y el precio del gas.

■ Monto recibido real: en tokens, busca la sección de Token Transfers; allí suele verse el token y el número exacto transferido.

Si esperabas enviar un token y solo ves “Value = 0”, no asumas que fue un error: muchas transferencias de tokens se registran como eventos del contrato y no como “value” nativo.

Checklist rápido para detectar problemas en menos de un minuto

● Confirma que el explorador corresponde a la red usada.

● Verifica Status: éxito, pendiente o fallida.

● Revisa Confirmations y evita dar por finalizada una pendiente.

● Compara From con tu wallet y To con la dirección destino (o contrato esperado).

● Valida Amount/Value y, si es token, revisa Token Transfers.

● Revisa Fee / Transaction Fee para detectar gastos fuera de lo normal.

● Si hubo contrato, busca Logs / Events para ver el efecto real (transferencias, swaps, mint, etc.). Campos que importan y qué revisar en cada uno

Paso 5: Si algo no cuadra, usa el explorador para aislar la causa