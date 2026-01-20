Cómo leer datos de una transacción en blockchain sin perderte en el explorador

Cuando el resultado no coincide con lo que esperabas, el explorador te ayuda a responder “qué pasó” sin depender de terceros:<br />■ Pendiente por comisión baja: suele verse como pending. En algunas redes puedes reemplazar la transacción con una comisión mayor (depende de la wallet y la red).<br />■ Fallida por contrato: verás “reverted/failed” y, a veces, un motivo. Esto es típico si faltó aprobación de token, el slippage fue muy bajo o el contrato rechazó la operación.<br />■ Destino incorrecto o red equivocada: el explorador lo deja claro en “To” y en la ausencia del token esperado en “Token Transfers”.<br /><br />Con este flujo, leer un explorador deja de ser “mirar pantallas” y se vuelve un método repetible para verificar pruebas, resolver disputas y detectar errores antes de que cuesten caro.