Hülda López, la chica fitness de Honduras a la que el gimnasio se le convirtió una obsesión

Seguir a @Giancarlo_casta

Las mañanas Hülda López no son las mismas que de una simple persona. La impresionante físicoculturista hondureña se hace presente al gimnasio a las 5:00 de la mañana, tiempo en el que comienza con sus rutinas cotidianas; lo hace hasta las 8:30 AM y luego atiende sus quehaceres y trabajos que tiene.

En fotos: Así lucía años atrás Hülda López, ya metida en el físicoculturismo

Hablar de Hülda es hablar de una mujer que no tiene complejos ni prejuicios y que no le importa el 'qué dirán', ella es feliz tal y como es, ya que aduce que tener un cuerpo musculoso no la hace perfer su lado femenino.

En una entrevista con Diario Diez, Hülda López comenta cómo empezó en esta aventura, los comentarios que ha recibido y asegura que nunca pensó tener este tipo de evolución en ella misma.

LA ENTREVISTA.

¿Cuándo inició en el fisicoculturismo?

Comencé hace cinco años, siempre iba de joven, pero a los meses me retiraba, no seguía un programa de alimentación, un régimen de entrenamiento, pero a mis 25 años empecé un poco más serio.

¿Qué la llevó a dedicarle más tiempo?

Todo comenzó porque uno quiere verse de cierta forma, entonces yo era bien delgada y siempre quise verme con un poco más de cuerpo y así fue como inició todo, luego me volví obsesionada de las culturistas.

¿Pensó tener esta evolución en su cuerpo?

Para nada, yo pensé que tendría un poco, pero ahora ya creo posible muchas cosas que antes no, por unas posibilidades que se han dado.

¿Cómo se ve de aquí a unos cinco años?

De seguir con la carrera de culturismo espero estar en la categoría de peso pesado de unas 170 o 180 libras.

¿Qué la ha motivado?

La verdad no es personal o egocentrista, pero yo misma me veo al espejo y me digo que me quiero ver de cierta forma o me miraba de otra forma y he avanzado, al ver un progreso en uno mismo es motivante

¿Al verse al espejo es de las mujeres que dicen verse gorda aunque no lo esté?

No, al contrario, yo me digo 'que flaquita me veo', por ejemplo, yo compro ropa y compro tallas que son grandes y al verlas y digo 'santo Dios todo esto es mío', ahí es donde uno se da cuenta que pequeña no estoy.

¿Ha querido dejar este tipo de vida alguna vez?

La verdad no, nunca me ha pasado, si uno quiere ser bueno en algo, empiece por los menos haciéndolo por unos cinco años y en diez ya ha logrado algo, esto es algo que me encanta, tiene sus riesgos como todo deporte, pero es algo que es totalmente preventivo, medido, consultado por el entrenador y se puede tener una manera larga en este deporte.

¿Cuánto es lo máximo que se ha ausentado de un gimnasio?

Por voluntad propia unas cuatro sesiones, pero luego por enfermedad quizá una semana, no más de eso.

¿Qué siente cuando alguna persona le dice que tiene cuerpo de hombre?

Antes quizá molestaba un poco, pero con la madurez que uno tiene, no todo lo que nos dicen no hay que tomarlas de forma personal, estas personas a veces no se ponen dentro de que somos atletas, esto no lo hacemos para ser visualmente atractivos, para nadie, lo hacemos porque es una carrera, en alguna parte es ignorancia cuando una persona se refiere de esa forma a una culturista, porque los hombres en su mayoría en Honduras no se ven así, entonces me están diciendo que se ven como mujer

¿Le ha pasado?

Sí, muchas veces, más en redes sociales, no hay que darle atención, hay muchas cosas más positivas que eso.

¿Es usted una modelo a seguir?

Esa es una pregunta difícil, pero en realidad, son muchos, enseñanzas de personas que ha obtenido un nivel de sabiduría no solo en el fisicoculturismo

¿Pierde la mujer el lado femenino al ser fisicoculturismo?

Todo depende, hay ciertos componentes de hormonas que utilizamos que virilizan a cierto grado, todo depende de eso, quizá en el músculo de la quijada (mesetero) o en las entradas de pelo que se van cayendo, esos son rasgos masculinos, ese es el aspecto donde una mujer puede perder lo femenino, pero musculutura del cuerpo esa no es ninguna indicación

¿Un fisicoculturista es impulsivo?

No, una persona es impulsiva ella, un ser humano lo es, un fisicoculturismo no tiene nada de diferente a otro y es lo mismo como que si uno solo sale con personas fisicoculturistas y las carreras de las personas son abogados, doctores y también son deportistas.

¿Cuántas horas le dedica al gimnasio?

Depende de la temporada, las pesas no me toman más de una hora y el cardio depende de la temporada.

¿Cuando está en competencia cómo es?

Íbamos subiéndole gradualmente al cardio, pero terminé haciendo dos horas diarias separada.

¿Qué haría sin los gimnasios?

Me voy (risas) o construyo el mío, no puedo vivir sin el gimnasio.