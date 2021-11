Tenista china está desaparecida luego de denunciar abuso sexual: La carta que publicó el gobierno sobre su situación  

La inquietud sobre el paradero de la tenista Peng Shuai, una de las principales estrellas deportivas de China, creció este jueves tras la publicación en medios oficiales chinos de un correo atribuido a ella diciendo que se encontraba bien y negando que hubiera acusado a un importante dirigente comunista de agresión sexual.

Las amenazas de muerte que recibe la esposa de Memo Ochoa luego de sus errores con la selección de México



Desde el 2 de noviembre, cuando denunció públicamente al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, no se sabe nada de esta jugadora de 35 años que descolló en dobles en Londres y París y cuya suerte preocupa al mundo del tenis y del deporte mundial.



Según un supuesto correo electrónico de Peng dirigido a Simon -que difundió CGTN en su página de Twitter-, la tenista estaría "bien y descansando". "No estoy desaparecida. Las acusaciones de abuso sexual no son ciertas. Estoy descansando en casa y estoy bien. Gracias por su preocupación", dice la misiva. Simon indicó hoy en un comunicado que la supuesta carta difundida por la CGTN no hace sino "hacer crecer" sus preocupaciones sobre la seguridad y el paradero de Peng.

Revelan la convocatoria de Argentina para el Mundial de Qatar 2022: "Ya estamos listos"



"Cuesta mucho creer que Peng Shuai escribiese ese correo que recibimos o que se le pueda atribuir a ella. Peng mostró mucho valor al describir su denuncia de abusos sexuales contra un alto cargo del Gobierno chino. La WTA y el resto del mundo necesitan pruebas verificables de que está a salvo. He tratado de contactarla de varias maneras, sin éxito", afirmó el directivo.





- Número uno de dobles -



Peng se convirtió en referente del deporte en China tras ganar, junto a la taiwanesa Hsieh Su-wei, el torneo de dobles femenino en Wimbledon (2013) y Roland Garros (2014).



Después de la victoria en París, la pareja asiática permaneció 20 semanas en el número uno de la clasificación mundial de dobles.



Ese año también dejó su mejor actuación en la categoría individual, alcanzando las semifinales del Abierto de Estados Unidos.



En toda su trayectoria ha ganado 23 torneos WTA de dobles y dos individuales, ganando un monto total de casi 10 millones de dólares en premios.





En agosto de 2018, Peng fue suspendida del circuito durante seis meses y multada con 10.000 dólares por intentar apartar a Hsieh como su compañera de dobles para Wimbledon 2017 una vez expirado el plazo de inscripción.



El órgano de integridad del tenis la acusó de "coacción" y de ofrecer "una recompensa económica" a Hsieh si se apartaba.



Sin embargo, ambas volvieron a jugar juntas en dobles.



Actualmente, Peng está clasificada en el puesto 191 en dobles y no ha aparecido en el circuito WTA desde el Abierto de Catar en febrero de 2020, justo antes de que la pandemia interrumpiera las competiciones durante casi cinco meses.



- Problema cardíaco -



Peng nació en enero de 1986 en Xiangtan, en la céntrica provincia de Hunan, donde su padre ejercía como policía.



La ciudad también es la cuna del fundador de la República Popular de China, Mao Zedong.



Según los medios locales, creció en "una familia ordinaria" y empezó a jugar a tenis con ocho años gracias a su tío, antiguo entrenador de este deporte.





Su carrera casi se vio cortada prematuramente cuando los médicos le diagnosticaron una problema en el corazón con 12 años. Aunque su familia estaba preocupada, ella decidió operarse a esa corta edad porque "amaba demasiado el tenis", dijo en una ocasión.



Viajó sola a Estados Unidos con 15 años para mejorar su entrenamiento, equipada únicamente con un diccionario electrónico.