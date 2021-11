Kambosos arremete contra Teófimo López: "Es un niño muy asustado y nervioso, como un chihuahua pequeño"

La pelea fuera del ring empezó el miércoles entre Teófimo López y George Kambosos, quien desató su furia en una entrevista con Sydney Herald, uno de los periódicos más grandes de su país, Australia, tras el 'trash-talk', organinzado por DAZN, entre los peleadores el miércoles.

El pugilista de 28 años, invicto con 19 triunfos, 10 por nocaút, quiere sorprender al mundo y arrebatarle al peleador de sangre hondureño sus títulos unificados en el peso ligero que consiguió en octubre del 2020: los cinturones AMB, OMB, CMB y FIB.

El evento será este sábado 27 de noviembre e iniciará a las 8:00 pm en el teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York, donde Teófimo conquistó en diciembre del 2019 el título FIB ante Richard Commey y sorprendió al mundo, algo que Kambosos quiere repetir a su favor y darle a su rival de turno de su propia medicina.

"Él ha estado nervioso desde ese primer enfrentamiento en Atlanta en abril. Con toda la tensión que ha continuado, está muy nervioso, especialmente cuando estás tratando de ganar peso, está luchando, a lo grande, no está en un buen lugar, pude ver lo deshidratado que está.

Teófimo realmente no quiere estar aquí. Quiere sentarse allí con los cinturones, especialmente cuando tienes a un tipo como yo, un asesino, que viene directamente hacia él", inició contando al Heraldo.

López puso en la mesa sus cinturos unificados en pretención de intimidar a Kambosos, pero éste hizo todo lo contrario y no pudo evitar tocarlos, diciendo que es inevitable que estos se regresen con él a Australia.



"Teófimo es un niño muy, muy asustado y nervioso. Es un chihuahua pequeño y pisó un rottweiler. Hoy estaba agradable y fresco, con aspecto de hombre de negocios. Esto es un negocio para mí. Soy un asesino, pero soy tranquilo, tranquilo y sereno. No me lo tomo como algo personal, no me emociono, solo estoy aquí para hacer un trabajo", añadió George.

Respecto al cruce que tuvieron los padres de ambos peleadores, dijo: “Tienen mucha suerte de que mi papá no se desatara realmente porque lo viste de inmediato, dio marcha atrás y comenzó a gritar y trató de pintarse a sí mismo como la víctima. Cuando vienes a nuestra sección e intentas cruzar la línea, ¿crees que vamos a dar un paso atrás? Nunca sucederá. Somos sólidos en este lado y representamos a Australia, los australianos somos duros y no damos un paso atrás ".

Kambosos asegura que su única meta es la pelea del sábado: "No pienso en lo que sigue. Pregúntale a López, él piensa en un millón de pasos por delante. Estoy concentrado solo en él. Veremos si Josh Taylor (presunto próximo rival. le da una pelea sin que él tenga cinturones y venga de una derrota ante el australiano”.

López aseguró que la pelea acabará más pronto que tarde vía el nocaút, a lo que el australiano respondió: “¿Viene a noquearme temprano? No hay problema. Eso es lo que quiero hacer. Sin embargo, la victoria de cualquier manera, significaría el mundo, todo el sacrificio y el arduo trabajo que he tenido que hacer, eso es lo que hará que esto sea especial. Es para mis hijos y las personas que me rodean, los cinturones son para ellos”.



Y concluyó: "Tengo un equipo muy inteligente y soy muy inteligente en lo que hago. No es mi primer rodeo, he estado en las grandes peleas, me lo he ganado por las malas. Pero estamos listos, somos inteligentes y la preparación ha sido excelente; no hay problemas de agotamiento ni de peso, nada, no hay emoción, solo vengo aquí para ganar la pelea y ser un verdadero campeón”.