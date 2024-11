“Canelo me necesita más que yo a él. Lo sabe y también sabe dónde está el dinero. Él sabe que si quiere llevarse una buena paga, él sabe quién es el hombre que genera el dinero. Creo que Canelo aceptará”, aseguró Jake .

La respuesta de Álvarez, campeón mundial del peso supermediano, no se hizo esperar demasiado y comentó que no le interesa pelear contra Paul porque no es un buen boxeador.

“Para nada. No es bueno para el boxeo”, atizó el mexicano. “Creo que Netflix es bueno para el boxeo, pero en lo que respecta a esa pelea en particular, creo que Netflix está haciendo algo mal”, añade para el medio TMZ.

“Creo que la participación de Netflix es buena, pero no en ese tipo de pelea. Creo que es más un espectáculo que una pelea. Eso es lo que pienso. No me interesa (una pelea contra Jake Paul)”, cerró el ‘Canelo’.