César Castillo y Karen Amaya, el rey y la reina de la decimotercera Vuelta Ciclística de El Heraldo

“Este gane es para mi abuela que está en los cielos, lastimosamente falleció el año pasado. Se le dedico mucho a ella”, decía el oriundo de Choluteca antes de lanzar un beso hacia el infinito y después de haber cruzado la meta. ¡Cómo no emocionarse! “Yo dije: abuelita, el gane de este 2024 va para ti. Fue muy duro la muerte de ella (se quiebra)... me quedo sin palabras. Desde pequeño iba donde ella”, contaba envuelto en la nostalgia.

“Para mí este triunfo significa una alegría, la carrera para nada estuvo fácil, el anillo es un sube y baja. La verdad que yo terminé con la mente; las piernas ya no me dan y por eso dije: aquí es mente nada más”, revelaba la originaria de La Entrada, Copán. Allá desarrolló el gusto por la bicicleta a punta de mandados y ahora presume la sonrisa de una verdadera campeona.

Más de mil pedaleros se citaron para protagonizar la fiesta ciclística más importante de Honduras. La gente se apostaba a la orilla del anillo periférico con pancartas, los ciclistas sacaban fuerzas de donde ya no había, las fuerzas vivas y patrocinadores daban su loable aporte y los papelillos coronaban a los ganadores en la línea de meta.

“Yo venía para ganar esta carrera, mis compañeros trabajaron por mí, ya que en otras ocasiones no se me había dado, me habían pegado los calambres. Mi cuerpo me respondió al cien”, expresaba el más veloz de la Élite masculino. Desde las 6:00 de la mañana hasta el mediodía, la capital abrazó el ciclismo y la Villa Olímpica se encargó de cerrar con broche de oro coronando a los más veloces de la Vuelta 2024.

“Realmente es un sueño porque sé que es un carrera muy grande, es la última del año y agradecido con Dios porque se me pudo dar”, manifestaba César antes de dejar que Karen firmara la despedida: “Aquí sacamos la casta...”.