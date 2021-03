Mauricio Dubón y su objetivo para la nueva temporada en la MLB: "Quiero ganar el guante de oro"

El inicio de su tercera temporada en Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina y Mauricio Dubón tiene claro los objetivos para esta nueva campaña tanto en lo colectivo como en lo individual.



Tras 14 participaciones en los partidos de primavera (juegos de pretemporada) de la MLB, el beisbolista sampedrano ha mostrado de nueva cuenta su versión de multifuncional en el diamante donde ha rendido en cuatro posiciones distintas por órdenes del entrenador Gabe Kapler.

Dubón robando bases ante Los Angeles Angels



Son seis las veces en las que ha jugado como jardinero central y segunda base en estos juegos, donde también lo ha hecho en una ocasión como tercera base y campocorto, su posición natural.



Estas cualidades podrían ayudarle a Dubón a ser galardonado con el Guante de Oro, uno de los premios individuales más codiciados para un jugador de la MLB, pues este reconoce al beisbolista con la mejor defensa al término de la temporada regular.

“Ese siempre ha sido el objetivo, tratar de ganar un Guante de Oro y hacer mi defensa bien atrás”, declaró Mauricio a Deporte Total USA.



‘Dubi’ y su equipo, los Gigantes de San Francisco, se quedaron afuera de la postemporada en el último juego de la campaña regular, por lo que esperan poder concretar la hazaña de meterse en los playoffs por primera vez desde 2016.





El sampedrano cree que está cumpliendo los objetivos en los encuentros de primera y a pesar de no batear con frecuencia, no es algo que le preocupe ya que se centra en mantener su disciplina y que esta perdure una vez que la temporada inicie.



"Estuve trabajando en la paciencia, no me interesa si bateo o no, yo sé que en la temporada voy a batear. El reto es hacer swing a los pitcheos que puedo manejar bien. No me interesa si bateo .100 o .200 con tal que mantenga la disciplina y la lleve a la temporada”, dijo Dubón, quien iniciará su tercera campaña en Grandes Ligas el próximo 1 de abril ante Seattle Mariners.