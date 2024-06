¿Qué pasó con Novak? Djokovic se retira del Roland Garros y cede el primer lugar del ranking en el ATP

Pero, después del partido, Djokovic habló de su lesión, sufrida tras un resbalón que el serbio achaca al mal estado de la pista. “Hoy me he lesionado. Sí, he sobrevivido, he ganado el partido. Genial. Pero, ¿podré jugar el siguiente? No lo sé. No conozco la gravedad de mi lesión”, dijo Djokovic, sabiendo que su lesión era delicada.

Con su retiro del Roland Garros, el gigante serbio cedió su primer lugar en el ranking del ATP al italiano Jannik Sinner, que jugaba por los cuartos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov.