OFICIAL: Tom Brady anuncia que se retira de la NFL; el millonario trabajo que tendrá fuera de los emparrillados

Considerado el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, Brady gano la cantidad récord de siete Super Bowls, seis de ellos con los New England Patriots, antes de sumar titulo final con Tampa en 2021.

Brady había anunciado que se retiraba el 1 de febrero de 2022 pero 40 días después cambió de opinión y dijo que jugaría en 2022 con los Buccaneers.

“Sé que la última vez el proceso fue un gran problema, así que cuando me levanté esta mañana pensé en pulsar el botón de grabación y contároslo antes. Así que no me extenderé mucho”, añadió.