Salvador Nasralla está inconforme por no ser tomado en cuenta por la presidenta para el desarrollo del deporte

El designado presidencial de la República de Honduras, Salvador Nasralla, sorprendió confesando a DIEZ que “no tendrá involucración en el deporte” bajo el gobierno de Xiomara Castro. El ingeniero y longevo periodista mencionó que él “no tuvo que ver” en el aumento del presupuesto del deporte para 2022 que se desveló este viernes donde el deporte hondureño contará con una base económica de 440 millones de lempiras. La presidenta Castro designó al exárbitro y dirigente de Conapid, Mario Moncada, como Comisionado Nacional del Deporte, algo que Salvador cuestiona al mencionar que bajo su conocimiento, el dirigente talangueño no cuenta con los requisitos para manejar dicha administración; sin embargo, la gobernante Xiomara le dio su voto de confianza.

Salvador, que prometió en reiteradas ocasiones que el deporte hondureño mejoraría bajo su mando en el gobierno, desveló que no ha tenido mucha participación en los tres meses de mandato de la señora Castro, al cual describió como “un lugar presidencialista donde no hay cabida para mis ideas”. Asegura que se dedicará solamente a supervisar el trabajo de Moncada en el deporte, que será quien “haga lo que quiera” con los 440 millones designados, cuyo plan de gasto se evaluará en una ley del deporte que debe ser presentada antes del 8 de mayo. LA ENTREVISTA ¿Quería consultarle sobre el presupuesto que tendrá el deporte con este gobierno y cómo se repartirá el dinero entre las disciplinas? Fijate que la persona que sabe es Mario Moncada. La presidenta Xiomara decidió entregarle el control del deporte a él. Preguntale. ¿En qué estará involucrado? Estaré observando lo que haga Mario Moncada y decir si está bien o está mal porque ellos (la presidenta) consideran que Mario es la persona que más sabe de deporte en Honduras. Nosotros vamos a estar observando. Sé que les aumentaron 400 millones, pero eso lo decidió la presidenta con Moncada, pues ella dice que lo conoce y que él es una persona extraordinaria en conocimientos deportivos y que es la persona que ella cree que hará todo bien en el deporte. ¿Por qué no fue usted el nombrado para dirigir el deporte? Porque ellos quieren que sea de un partido Libre, que sea una persona de confianza, de ellos, y como yo no soy de Libre... Yo en realidad lo que he hecho en mi oficina, contraté a José David Turcios y a Martín Zelaya, junto a ellos haremos un diseño de lo que nosotros estimamos debe hacerse en Honduras. Ustedes deberían entrevistar a Mario para ver los conocimientos que él tiene en la parte científica; no sé realmente qué formación tiene él. ¿Vos sabes? Se refiere a que la presidenta no confía en usted, entonces... Es que yo no soy del partido Libre, ese es el problema. Pero es el vicepresidente, debería decidir sobre esto... Sí, por supuesto, y como vicepresidente voy a decir las cosas que están mal. Yo sé que Mario puede tener las mejores intenciones y haber sido un gran árbitro, pero lo que el deporte requiere lo voy a recomendar yo desde aquí, desde la vicepresidencia. Él va a manejar el dinero. No conozco el plan que él tiene, lo llamará para saber el plan que tiene. La decisión de nombrarlo a él (como comisionado de deportes) fue unilateral del partido Libre. No sé qué idea tengan. Yo me he estado reuniendo con organismos internacionales para ver ayudas y todo, pero como la señora es la que toma las decisiones y para ella Moncada es el hombre. ¿Ya hablaron con él?

No contesta, pero me dijeron que usted está al tanto de ello. No, yo no estoy al tanto de lo que están haciendo. Desgraciadamente no debería ser así, pero yo te cuento cómo está la cosa, no depende de mí sino de la presidenta. Es que este es un gobierno presidencialista. La alianza que hicimos fue una electoral para sacar a Juan Orlando Hernández, pero solamente para eso. Yo no tengo nada que ver con el presupuesto que aprobaron el jueves, fue una decisión que tomaron ellos. Yo asisto a reuniones, por ejemplo, ayer estuve en una reunión con Naciones Unidades en la que hay algunos metidos de otras áreas. Salvador, pero se pensaba que usted estando en el poder usted sería el encargado en el tema deportivo. Sí... sería bueno que se lo manifestés a la gente. La decisión de poner a Mario Moncada y de los 440 millones de lempiras es exclusivamente de Xiomara Castro, que no sé quien es la persona que le asesora en el deporte, que aparentemente es Mario. Por eso le sugería investigar porque puede ser que él tiene altos estudios superiores, que haya estudiado y no nos dimos cuenta. ¿Reclamará que no lo hayan puesto a usted en el cargo? No, no, no, porque si ella me hubiera preguntado qué hacemos, yo para eso tengo una oficina junto a José David Turcios, tenemos un plan de lo que hay que hacer para masificar el deporte. Como te digo, el mío es un plan científico. No sé que tipo de plan tienen ellos, de repente sea un plan político, desconozco. De allí ustedes pueden preguntar. En nuestro plan, José David maneja la preparación de lo que pretendemos hacer en el área deportiva, que lo haremos, pero no con el presupuesto del estado; si ellos no lo pueden hacer, buscaremos a hacerlos nosotros con otros organismos. El deporte no va a tener toda mi experiencia porque las decisiones las va a tomar Mario Moncada, yo sólo evaluaré lo que ellos hacen, como técnicas modernas e interrelación con la educación. Él hará lo que quiera, lo han nombrado Comisionado Nacional del Deporte, no puedo decir más que está bien o está mal.