Embarcación Rasta Bar se apodera del trono en el Torneo Internacional de Pesca de Roatán 2024

Las posiciones se definieron por quién llegó primero al puntaje mencionado. En esta categoría se evaluaba la caza de los codiciados marlins azul y blanco, además del pez vela y el lanza (todos ellos debían ser liberados, una vez se grabara el video que comprobara su pesca).

El nuevo monarca rompió la hegemonía que había impuesto el equipo de Emilio Canahuati, quien llegó este año con dos títulos al hilo.El campeón se llevó 33,200 dólares de premio (alrededor de 823 mil lempiras), en tanto que el sublíder se embolsó 18,600 y el tercero 8,000.

El campeonato, que fue inaugurado el jueves en la noche, comenzó la competencia el viernes 13 de septiembre y la finalizó este domingo 15.

Unos 80 botes pesqueros nacionales e internacionales se internaron en las aguas atlánticas en busca de los mejores peces. Las embarcaciones salían desde la madrugada y regresaban al muelle hasta el epílogo del día.

Este domingo a las 3:00 de la tarde se cerró oficialmente la competencia y en la noche se abrochó con una ceremonia de clausura.

En el evento también se premiaron otras tres categorías. Just One More ganó en Rodeo al cazar un wahoo de 39 libras, mientras que Fifteen triunfó en Júnior e Island Girl 2 celebró en Kids con 103 libras.

Así se llegó al final uno de los eventos que más agita a Roatán. Desde el jueves, el ambiente de la turística ciudad se movió al ritmo de la prestigiosa competición y la comunidad de West End se convirtió en el epicentro de las emociones (con carnaval incluido).

“Este torneo es muy esperado por la gente y desde ya deseamos que llegue la edición de 2025”, finiquitó uno de los organizadores.