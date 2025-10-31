Afición de Olimpia estalla en furia tras humillante eliminación contra Alajuelense en penales

Olimpia fue eliminado de Copa Centroamericana por Liga Deportiva Alajuelense en una tanda de penales para el olvido en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Erlin Varela estuvo afuera del recinto post partido y captó las reacciones en caliente de la afición.