Afición de Real España enfurece con derrota contra Motagua en casa
2025-11-23
Redacción Diez
Motagua venció 2-1 a Real España por la Jornada 18 de Liga Nacional. El encuentro se disputó en el Estadio Morazán y eso significó una dura derrota para la Realeza. Así reaccionó la afición del equipo tras el resultado.
