Aficionados de Marathón ENFURECEN tras gol invalidado injustamente en el clásico contra Real España
2026-02-08
Redacción Diez
Marathón perdió contra Real España en el clásico sampedrano. La molestia del aficionado Verdolaga proviene de un gol mal invalidado a Carlos Pérez, que hubiese significado el triunfo de los locales.
