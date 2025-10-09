Estadisticas de ligas
¡Amargo empate! Costa Rica le arranca un punto a Honduras que cede el liderato en la Eliminatoria Mundialista
2025-10-09
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Haití goleó de visita y deja al borde de la eliminación a Nicaragua del Mundial 2026
Mundial Sub-20: Estados Unidos le propinó goleada a Italia y espera su rival en cuartos de final
¡Goleada de escándalo! Austria no tuvo piedad y destrozó a la modesta San Marino en las eliminatorias al Mundial
Jaime Villegas dice que Honduras vs Costa Rica es el clásico de Centroamérica y respalda al Choco Lozano
Luis Palma es sorprendido en el hotel de la "H": recibe visita especial previo al duelo ante Costa Rica en el Morazán
Alexy Vega fue sorprendido por carismático niño a horas del Honduras vs Costa Rica: "Que meta un gol"
Aficionados de Costa Rica sueñan con el triunfo ante Honduras: "Tenemos una buena expectativa con el "Piojo Herrera"'
Delmy Argueta, aficionada catracha viene de Dallas para apoyar a la Bicolor.
Así llegó Costa Rica al hotel de concentración en San Pedro Sula previo al juego contra Honduras
“Piojo” Herrera se soltó, cómo siente el ambiente del Honduras vs Costa Rica y desglosa a la Bicolor ¿Le tocó la Federación la convocatoria?