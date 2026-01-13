Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Arbeloa revela cómo lo ficharon, su relación con Xabi Alonso y si es interino o permanente: “Llevo 20 años aquí; es mi casa”
2026-01-13
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Kervin Arriaga a Italia: todo lo que se sabe del posible traspaso del hondureño a Genoa
Videos
Arbeloa prepara al Real Madrid y su debut será en Copa del Rey: la lista de jugadores ausentes en su primer entrenamiento
Videos
Cancelo sorprende a todo el Real Madrid con su mensaje: "Un club grande no quiere ver hundido al rival"
Videos
Fichajes en Honduras: futuro de Yio Puerto, exótico futbolista de la Liga de Macao y Carlos Argueta
Videos
Mathías Vázquez se convierte en legionario, Kervin Arriaga pretendido en Italia ¿y Henry Figueroa?
Videos
Cristiano Ronaldo anotó su gol 959, pero su equipo cosechó su tercera derrota consecutiva ante su máximo rival
Videos
Jorge Álvarez a Alajuelense: todo lo que debes saber sobre el posible fichaje del jugador de Olimpia
Videos
Indignación total tras la Supercopa: "A mí me molesta disputar una Copa con un club que debería estar descendido en Segunda División"
Videos
Joao Cancelo ya está en Barcelona para firmar su contrato: así llegó el nuevo fichaje de los culés
Videos
El feo gesto de Mbappé con sus compañeros del Real Madrid tras perder la Supercopa de España ante Barcelona