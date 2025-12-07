Estadisticas de ligas
Con doblete de Williot, Celta de Vigo humilla al Real Madrid en su regreso al Bernabéu
2025-12-07
Redacción Diez
Platense hizo vale su localía ante Génesis PN y cerró cerca del podio las vueltas regulares
La verdadera razón por la que Victoria no se presentó contra Olimpia por juego de Liga Nacional
Motagua propina paliza histórica a Juticalpa, Mathías Vázquez, Droopy Gómez y Jordan García hicieron doblete
La cruda reflexión de Espinel sobre el fútbol de Honduras, caso Victoria y la llamada que le dio pena responder: "Siento vergüenza"
Messi hace historia y rompe récord: Inter Miami conquista su primer título de la MLS tras vencer al Vancouver Whitecaps
Gustavo Alfaro revela un año después el por qué dejó a la Selección de Costa Rica: "Son decisiones que a veces..."
¿Panamá en el grupo de la muerte? Así quedaron los grupos del Mundial United 2026
Lavallén revela su última charla con Orinson Amaya y se conmueve en conferencia: "Es el partido más difícil que he dirigido"
Golpe verde en la Liga Nacional: Marathón supera a Lobos, desplaza al Olimpia y dedica el triunfo a Orinson Amaya
Tilguath arremete contra sus jugadores: "Me oyen, pero no me escuchan"