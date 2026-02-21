Estadisticas de ligas
Cristiano Ronaldo se luce con un doblete y llega a los 964 goles en la paliza de Al Nassr sobre Al Hazem
2026-02-21
Redacción Diez
Videos
Real Madrid sufre durísimo golpe contra Osasuna y el liderato de LaLiga queda por los aires
Videos
Lobos explota ante la Liga Nacional por brutal falta contra Marcos Morales frente a Real España: "El fútbol exige justicia"
Videos
Cristopher Meléndez advierte a Pinto, relata el feo momento que vivió y avisa a Olimpia: "Son partidos a muerte"
Videos
Jeaustin Campos le responde a Nazar tras el triunfo de Real España y el futuro de Nixon Cruz: "Que se vaya siendo campeón"
Videos
Real España se lava la cara ante Lobos UPNFM en el mejor partido en lo que va del torneo Clausura 2026
Videos
Héctor Castellón: historia de superación, el presidente que lo ayudó y su futuro: "Sentí en algún momento lo peor"
Videos
Javier López avisa al Olimpia y responde a los cantos de la afición del Motagua: "Con solo huevos no se ganan los partidos"
Videos
Mario Martínez piensa en el retiro: DT más complicado y su nuevo trabajo: "Uno tiene que valorarse"
Videos
Nadie esperaba esta respuesta: Luis Enrique sorprende a todos con lo dijo sobre la polémica con Vinicius
Videos
Wilson Palacios estalló contra futbolistas, les pidió respeto: "Solo saludan a uno y a los otros no, eso es arrogancia y son tan sensibles"