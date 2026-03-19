Director deportivo de Inter Bogotá adelanta que ficharían a más futbolistas de Honduras

2026-03-19
El futbolista hondureño, Déreck Moncada, está dando mucho de qué hablar en Colombia. Sobre ello, habló el director deportivo de Inter Bogotá, quien asegura que, a partir de las actuaciones del futbolista, buscarán más talento en Honduras.