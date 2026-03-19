Estadisticas de ligas
Mundial 2026
Champions League
Centroamérica
No Todo es Futbol
Segunda División
Torneo de Reservas
MLS
Futbol Mexicano
Fútbol femenino
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Director deportivo de Inter Bogotá adelanta que ficharían a más futbolistas de Honduras
2026-03-19
Redacción Diez
El futbolista hondureño, Déreck Moncada, está dando mucho de qué hablar en Colombia. Sobre ello, habló el director deportivo de Inter Bogotá, quien asegura que, a partir de las actuaciones del futbolista, buscarán más talento en Honduras.
MAS VIDEOS
Videos
Los DESCARTADOS Por Francisco Molina En La Primera Convocatoria De Honduras1
Videos
Jeaustin Campos pierde la cabeza y se encara con aficionados de Real España post partido
Videos
El bonito gesto de Kervin Arriaga con un pequeño aficionado del Levante en el último partido de Liga Española
Videos
Mascherano, sin pelos en la lengua, señala al culpable de la eliminación de Inter Miami: "El responsable soy yo"
Videos
Con una clase brutal: Dereck Moncada da su primera gran asistencia en Colombia con el Inter de Bogotá
Videos
Real España derrotó al Génesis, pero terminó pidiendo la hora sin necesidad: ¡Son líderes absolutos!
Videos
Espinel reaparece y explota contra la Liga Nacional; no se guarda nada: "Estamos haciendo mier** a los jugadores"
Videos
Con polémica: Olimpia resbala en su misión de acercarse a los líderes y Olancho FC logra punto de oro en Comayagua
Videos
Messi fracasa una vez más: Nashville de Nájar elimina a Inter Miami por el reglamento de la Concacaf Champions Cup
Videos
Lionel Messi anotó el gol 900 en su carrera frente al Nashville SC en la Concacaf Champions Cup