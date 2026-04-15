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El ataque de furia del Real Madrid contra el árbitro por la eliminación: insultos y otro expulsado
2026-04-15
Redacción Diez
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