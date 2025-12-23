Estadisticas de ligas
¿El VAR para la gran final? Presidente de Liga Nacional revela posibles fechas y habla del formato: "El punto no funcionó"
2025-12-23
Redacción Diez
Videos
¡Venció el partido más difícil! Faco Rivera celebra su victoria definitiva contra el cáncer
Videos
Jonathan Rubio y su primera Navidad en Honduras después de 13 años
Videos
¿Al Yankel? Marathón elige rival para la final y hablan del futuro de Messiniti: "Si Dios y el fútbol son justos, vamos a lograr el título"
Videos
Burbara confirma futuro de Jeaustin, pide el VAR, el nuevo técnico de Honduras y habla de fichajes: "Olimpia es el favorito"
Videos
Javier López nombra la primera contratación de Motagua para 2026 y de posibles bajas: "Ya es un fichaje que tiene el club"
Videos
Pablo Lavallén envía mensaje al joven portero Humberto Juárez por sus errores y afirma: "No hay ningún logro todavía"
Videos
¡Marathón le empata al Platense y se clasifica a la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras!
Videos
Es necesario el VAR en la Liga Nacional: el tremendo error del árbitro en el segundo gol de Platense ante Marathón
Videos
Barcelona venció al Villarreal y cierra el 2025 como líder solitario de LaLiga de España: Raphinha y Yamal anotaron
Videos
Yustin Arboleda deja claro que Motagua no le hizo daño a Olimpia y envía recado al Ciclón: "Ojalá que así lo hagan ante Real España"