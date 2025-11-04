La convocatoria de Honduras para enfrentarse a Costa Rica y Nicaragua por eliminatorias

2025-11-04
Reinaldo Rueda hizo oficial su convocatoria para la última fecha de la ronda final de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial United 2026. La H se medirá ante Nicaragua y Costa Rica. Daniel Ramírez y Jafeth Barralaga con todos los detalles.