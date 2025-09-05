Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Mastantuono y su triple perdón a Messi por una jugada con Argentina: "Me quería matar"
2025-09-05
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Con los Tiktokers en Brasil: JC del Palabreo entrevistando a sus compañeros a su llegada
Videos
Desde Honduras hasta Brasil: así fue la llegada de Mr. JC a São Paulo
Videos
La imagen de James Rodríguez que rompe el corazón mientras Colombia festejaba el pase al Mundial 2026
Videos
Otra figura de Argentina anunció su despedida al igual que Messi: "También ha sido mi último partido"
Videos
Tena señala al responsable de la dura caída de Guatemala ante El Salvador por las eliminatorias: "Me voy molesto"
Videos
Periodista de Guatemala insinúa que el 'Bolillo' ensució el partido y la épica respuesta del DT
Videos
Amado Guevara, tajante sobre tema de Choco Lozano, su alineación ante Haití y el sorprendente jugador que pide
Videos
Bolillo Gómez pone de rodillas a Guatemala y hace temblar a Panamá con un triunfo ajustado de El Salvador en las Eliminatorias
Videos
Messi se despide de Argentina y da la noticia que nadie quería escuchar: "No creo que juegue el otro Mundial"
Videos
Uruguay sella su boleto al Mundial y Perú se queda afuera