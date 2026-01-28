Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Mira entrenar a Messi y no duda que Honduras clasificará al Mundial de Qatar Sub-17: "Admiro a Deybi Flores"
2026-01-28
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Aficionados de Marathón se rinden ante Nicolás Messiniti por doblete contra Juticalpa
Videos
Marathón logra su primer triunfo del Clausura tras triturar al Juticalpa con doblete de Messiniti
Videos
Trubin, el héroe inesperado del Benfica que mandó a repechaje al Real Madrid con su gol en el 98'
Videos
Jeaustin Campos informa que pierden a jugador fundamental contra Los Ángeles FC: "Esperamos no sea más grave"
Videos
¡Polémica! Bengtson protagoniza pelea con aficionados del Olancho: “Yo tengo diez y ustedes tienen cero”
Videos
Espinel sorprende al revelar que no dejará ir a Pinto a Argentina: "No doy el visto bueno de que se vaya; primero me voy yo"
Videos
Samuel Garcia vuelve a atacar a Emilio Izaguirre y amenaza que llevará el caso de Oliveira a la FIFA: "Solo va de fracaso en fracaso"
Videos
¡Patinón del León! Olancho FC, con un jugador menos, puso en aprietos al Olimpia y le sacó el empate
Videos
¿Cuántos legionarios irán al Premundial? El DT de la Sub-17 está ilusionado con ir al Mundial de Qatar: "Este proceso tiene 11 meses"
Videos
Mbappé impacta la Champions tras el gol que recibió Real Madrid del portero del Benfica