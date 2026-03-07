Estadisticas de ligas
Motagua tumba con autoridad al Choloma en el Rubén Deras y baja del liderato a Real España
2026-03-07
Redacción Diez
Clayvin Zúñiga sigue encendido y coloca al Olancho FC en el podio, Platense se hunde
José Molina habla de su cáncer, su extraño debut en España y qué lo sedujo para venir a Honduras: "Si me voy en el 2036 es que todo ha sido perfecto"
Romell Quioto se divierte en Arabia Saudita: Así fue el nuevo golazo que anotó con Al-Faysaly
El dolor de un padre: Ballack se 'quiebra' tras hablar por primera vez de la trágica muerte de su hijo
Mathías Vázquez sueña con la Selección de Honduras y sorprende al rendirse ante Moncada: "Haríamos buena dupla"
Javier López, sobre sus compatriotas José Molina y Francis Hernández, el FVS en Honduras y Motagua puede ser líder: "Será muy positivo"
Alejandro Reyes busca su mejor versión en Motagua y anhela volver a la Selección de Honduras: "No estoy lejos del 100%"
Madeline Nieto destaca el crecimiento del fútbol femenino en Honduras
"Ya no creo es eso", Capitana de Honduras Femenino sobre Liga Femenil en Hondura.mp4
DT Honduras Femenina enfurece tras criticas hacia sus jugadoras