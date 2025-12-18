Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Nixon Cruz: las amenazas que recibe en la cancha, su sueño de salir al extranjero y lo que le dijo 'Droopy': "No le paré bola"
2025-12-18
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Déreck Moncada deja Olimpia y ficha por histórico de México
Videos
Luis Gabriel Suazo destaca en Portugal: le rompió el marco al Porto FC con un golazo de distancia
Videos
Presidente del Olimpia rompe el silencio: por salida de Dereck Moncada. "Que se vaya siendo campeón"
Videos
Espinel aclara su futuro tras echar a Motagua y la inquietud más grande: "Sería desagradecido estar pensando..."
Videos
Javier López se calienta en conferencia tras eliminación del Motagua ante Olimpia: "No me siento ningún fracasado"
Videos
Afición de Motagua enfurece con la derrota, mientras hinchas de Olimpia se ven campeones una vez más
Videos
Olimpia echa de las triangulares al Motagua y acaricia el boleto a la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional
Videos
La increíble llegada de la Ultra Fiel al Estadio Chelato Uclés para el Olimpia vs Motagua
Videos
Lavallén atiza contra formato de Liga Nacional y responde sobre Selección de Honduras
Videos
Mario Berríos confirma proyectos en Marathón, panorama presidencial y abre la puerta a Lavallén a la Selección