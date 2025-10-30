Olimpia vs Alajuelense: todo lo que debes saber sobre la semifinal de Copa Centroamericana

2025-10-30
Olimpia se enfrenta a Alajuelense por las semifinales de la Copa Centroamericana. Carlos Castellanos te brinda todos los detalles que debes saber previo al compromiso a disputarse en el Estadio Nacional Chelato Uclés.