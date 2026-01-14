Onán Rodríguez, firmado por Olimpia: todos los detalles sobre el fichaje del guardameta

Onán Rodríguez es nuevo futbolista de Olimpia. El guardameta decidió no renovar con Real España y estampó su firma con el conjunto que dirige Eduardo Espinel. Daniel Ramírez brinda todos los detalles del traspaso.