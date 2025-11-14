Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Óscar 'Pescado' Bonilla reaparece jugando al fútbol en torneo de centros penales y es campeón
2025-11-14
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Pachuca vence a Marathón en penales y se queda con la Copa Centenario: Messiniti falló
Videos
Modric jugará su quinto Mundial: Croacia se convierte en la tercer selección de UEFA en clasificarse a United 2026
Videos
Jorge Salomón le pone el pecho a las balas tras la derrota de Honduras y advierte: "Estos guerreros van a pelear en Costa Rica"
Videos
Rueda expone el gran error ante Nicaragua, la alta que tendrían y avisa a Costa Rica: "vamos por dar ese golpe"
Videos
Fantasma Figueroa promete 'ayudar' a Honduras, pero no perdona con lo que dijo: "Nos hicieron el partido más fácil"
Videos
Aficionados de Honduras ENFURECEN tras derrota contra Nicaragua rumbo al Mundial
Videos
"Oídos sordos": Yustin Arboleda sorprende a Honduras con lo que dijo tras caer ante Nicaragua ¿Se puede clasificar al Mundial?
Videos
Piojo Herrera señala al verdadero culpable de que Costa Rica esté casi fuera del Mundial y su cruce con periodista
Videos
Rueda revela los pecados de Honduras ante Nicaragua y responde al descartar a José Mario Pinto: "Hoy fue la noche negra"
Videos
¡Guatemala, adiós! Panamá ganó y tocó las puertas de ir a su segundo Mundial