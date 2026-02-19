Estadisticas de ligas
Pablo Lavallén rompe el silencio tras sanción de cuatro partidos post polémico clásico sampedrano
2026-02-19
Redacción Diez
Pablo Lavallén fue suspendido por cuatro partidos por sus polémicas acciones y declaraciones post Marathón vs Real España. Hablamos con el estratega, quien reveló más detalles sobre lo sucedido y habla sobre la catastrófica derrota Aurinegra a manos de LAFC.
