Pablo Lavallén rompe el silencio tras sanción de cuatro partidos post polémico clásico sampedrano

2026-02-19
Pablo Lavallén fue suspendido por cuatro partidos por sus polémicas acciones y declaraciones post Marathón vs Real España. Hablamos con el estratega, quien reveló más detalles sobre lo sucedido y habla sobre la catastrófica derrota Aurinegra a manos de LAFC.