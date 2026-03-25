Estadisticas de ligas
Mundial 2026
Champions League
Centroamérica
No Todo es Futbol
Segunda División
Torneo de Reservas
MLS
Futbol Mexicano
Fútbol femenino
Noticias del Mundo
Champions League
Legionarios
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
La Selección
Premios Diez
Fotogalerias
Videos
¿Para qué sirven? Las gafas que utilizaron los jugadores de Honduras en su segundo día de entrenamiento en España
2026-03-25
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Genésis hunde al Choloma con doblete de Tejeda en una noche donde volaron las tarjetas rojas
Videos
José Molina revela cómo quiere que Honduras juegue y responde a las críticas: "No pretendo agradar a todo el mundo"
Videos
Así fue el primer entrenamiento de Francisco Molina con la Selección de Honduras
Videos
Leandro Padilla señala cuáles son sus cualidades y al futbolista que admira en Honduras: "Me gusta como juega"
Videos
Denil revela el problema que tuvo para llegar a España y apunta contra el FVS: "Hay muchas cosas que mejorar en la liga"
Videos
Con doblete de Kilmar Peña, Lobos UPNFM logra una gran remontada para vencer a Olancho FC en el Clausura 2026
Videos
Rubilio Castillo sueña con salir campeón con Marathón y habla sobre su renovación: "Este proyecto me gustó mucho..."
Videos
Gerardo Ramos: Las criticas a la FFH, la gira del cuerpo técnico de la H y los dos amistoso de junio
Videos
Luis Palma evita hablar de la eliminación de Honduras del Mundial 2026 y esto dijo de Perú: "Siempre ha sido fuerte"
Videos
Rubén Matamoros, dos años después de la tragedia que le cambió la vida: "No pude ni siquiera verlo cara a cara"