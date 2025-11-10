Estadisticas de ligas
Presidente de la Federación de Nicaragua: "No jugamos para hacer una maldad, 'Fantasma' no tiene nada contra Honduras"
2025-11-10
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Defensa de la selección de Honduras sufre una lesión previo al juego ante Nicaragua
Videos
Gerardo Ramos, gerente de la Federación de Honduras, adelanta lo que le espera a la H en Managua
Videos
Neymar baja hasta su propia portería para salir jugando y todo sale mal; su reacción tras ser sustituido
Videos
Debate sobre la renuncia de Espinel en Olimpia: "Ese es un resultado saca técnicos"
Videos
Así luce la cancha sintética del Estadio Nacional de Nicaragua. Aquí podemos clasificar al Mundial
Videos
Sorpresa en el Mundial Sub17: selección africana hace tropezar a Brasil y se clasifica a 16vos
Videos
Sorpresa en el Mundial Sub17: selección africana hace tropezar a Brasil y se clasifica a 16vos
Videos
¡Honduras queda eliminada del Mundial Sub-17! La ‘Mini H’ fracasó en Qatar 2025 y se despide sin un solo punto
Videos
Arriaga aclara lo que dijo en Levante, responde al 'Fantasma' y deja claro: "Nos merecemos esta clasificación al Mundial"
Videos
¡Ya estamos en Nicaragua! DIEZ pisó suelo enemigo donde Honduras se juega el boleto al Mundial