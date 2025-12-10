Estadisticas de ligas
Real España vs Olimpia: todo lo que debes saber sobre el primer partido de la triangular final
2025-12-10
Redacción Diez
La Máquina de Jeaustin Campos recibe a Olimpia en el juego inaugural de la triangular final. El partido, a disputarse en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, promete estar vibrante. Jafeth Barralaga y Wálter García con todos los detalles.
