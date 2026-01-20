Estadisticas de ligas
¿Regresa a Olimpia?, Romell Quioto deja Al Najma y firma por nuevo club
2026-01-20
Redacción Diez
En el mercado de fichajes de Honduras, uno de los nombres más sonados es el de Romell Quioto. El atacante tuvo un pasado destacado con Olimpia, por lo que un regreso al club era posible.
