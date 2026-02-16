Son, Lloris y el resto de LAFC caminan por las calles de San Pedro Sula en Honduras tomando café

El plantel de LAFC caminó por las calles de la avenida Circunvalación en San Pedro Sula. Así encontramos a Heung-Min Son, Hugo Lloris y otros futbolistas, quienes disfrutaron de un café.