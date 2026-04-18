Estadisticas de ligas
Mundial 2026
Champions League
Centroamérica
No Todo es Futbol
Segunda División
Torneo de Reservas
MLS
Futbol Mexicano
Fútbol femenino
Noticias del Mundo
Champions League
Legionarios
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
La Selección
Premios Diez
Fotogalerias
Videos
Vida tropieza en su visita a Trojes ante Hondupino en la ida de los cuartos de final del Ascenso
2026-04-18
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Marathón cumple con su tarea y Génesis PN mantiene su récord negativo como local en La Paz
Videos
Messi marcó dos goles y lidera el sufrido triunfo del Inter Miami sobre el Colorado en la MLS 2026
Videos
Manchester United castigó a un Chelsea que se estrelló con los postes y toca fondo en la Premier League
Videos
Noel Valladares sorprende al confesar que el proceso con Jorge Luis Pinto: "Fue nefasto el proceso"
Videos
Compañero de Andy Nájar queda "boquiabierto" tras ver a Andy Nájar derrochando clase en el estadio Azteca
Videos
"Cholo" Simeone y el efecto que causa en Atlético eliminar al Barcelona previo a la final de Copa del Rey: "Es un propósito..."
Videos
Facundo Queiroz sobre el castigo del Olimpia sin jugar en Tegucigalpa: "Fuimos perjudicados"
Videos
Edwin Lobo adaptación tras ser suplente en Olimpia y el choque ante Choloma: "Este semestre no ha sido fácil"
Videos
Motagua derrota al Victoria y da el salto en la tabla de posiciones; los azules son los nuevos líderes del Clausura 2026
Videos
Marcelo Rodríguez, voz de WWE en Wrestlemania: boletería, combate más esperado y mensaje a Honduras