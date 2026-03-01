Estadisticas de ligas
¿Y la controversia? Espinel resaltó el gran pecado del Olimpia en la derrota frente al Marathón: "Ellos tuvieron más..."
2026-03-01
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Aficionados de Marathón estallan de emoción tras ganarle a Olimpia en el clásico hondureño
Con gol en fuera de juego, Marathón venció a Olimpia en el clásico sampedrano y rompe racha negativa.
¡Tremenda polémica! Henry Figueroa fulmina al Olimpia y Marathón remontó en el clásico nacional
Con tres goles de tiros de esquina, el Arsenal ganó el clásico de Londres ante Chelsea y sigue líder en la Premier League
Jorge Luis Pinto, ex entrenador de Honduras, lanza duro ataque a James Rodríguez: "No es una maravilla"
Jugadón del iraní Gholizadeh y el hondureño Luis Palma anota su quinto gol en Polonia
¿Ve los partidos del Barça? La tajante respuesta de Arbeloa y lo que dijo de Mbappé: "Tenemos muy claro lo que le pasa"
La sentencia de Mourinho si Prestianni es culpable y revela por qué no vuelve al Madrid: "¿Creen que soy estúpido?"
Aldo Fajardo con gol in extremis le da el triunfo al Juticalpa FC sobre Victoria por la Liga Nacional
Cristiano Ronaldo y una noche para el olvido: falla penal, se fue en blanco y sale lesionado en la victoria de Al Nassr