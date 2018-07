Chelato Uclés sobre Gustavo Matosas: “Nadie sabe quién es“

Chelato Uclés en entrevista exclusiva con DIEZ TV habló acerca del interés de la Federacción de Honduras en elegir al uruguayo Gustavo Matosas como seleccionador nacional.

El veterano ex entrenador de la Bicolor mencionó que a los técnicos hondureños se les discrimina mucho al no ser tomados en cuenta.

"En la elección de los entrenadores deben agarrar unos tres y elegir, no deben dejar por fuera a los técnicos nacionales, eso para mi es como una discriminación", dijo Chelato.



El "maestro" cuestionó que a los técnicos extranjeros no les ven defectos y que los directivos actúan como si fuesen "Pep Guardiola" mientras que al entrenador nacional como le conocen le sacan todo lo malo.



En cuanto al al interés de que Gustavo Matosas puede convertirse en el nuevo entrenador de la "H" el maestro recordó haber conocido al padre del entrenador pero no a Matosas directamente.



"Nadie sabe quién es Gustavo Matosas, posiblemente yo me jacte de que solo yo sé porque fui amigo del padre desde que jugaba en River Plate", cerró.