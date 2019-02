Jefe de redacción de DIEZ: "Juntos seguiremos haciendo historia"

DIEZ

Durante los últimos días, muchos compañeros de trabajo y amigos me consultaron si me sentía triste por el cierre de nuestra edición impresa o cómo sería el último día para mí y nuestro equipo de trabajo. Tomando en cuenta que he estado desde que nació la marca DIEZ en 2006, sin duda que todos pensarían que ayer sería un jueves negro, un jueves de lágrimas.

Sin embargo, en DIEZ todos nos sentimos ilusionados, con más energía que nunca, con mucho sueños y el compromiso por afrontar los nuevos retos que tenemos en las diferentes plataformas en las cuales somos líderes gracias a todos ustedes, quienes cada día nos brindan su confianza informándose a través de nuestro poderoso sitio web, redes sociales, el app y nuestro entretenido programa de televisión, DIEZ TV.

La marca DIEZ tiene un nombre bien posicionado no sólo en Honduras, nuestro trabajo traspasa fronteras, es reconocido por medios internacionales de renombre, es influyente, pero sobre todo, cuenta con el respaldo de una multitudinaria audiencia que nos tiene como su principal fuente de referencia en noticias deportivas.

DIEZ seguirá siendo un medio de comunicación lleno de pasión, de contenido de valor, investigativo y también muy entretenido, pues el deporte es también eso.

Desde aquel 27 de mayo de 2006 nos hemos ido reiventando, hemos sufrido y celebrado junto a ustedes los momentos más lindos de nuestro deporte, como aquella clasificación al Mundial de 2010 después de 28 años esperando por ese regreso. Festejamos cada medalla conseguida por nuestros embajadores, vimos a muchos crecer y convertirse en grandes figuras.

Hoy abrazamos el cambio, nos seguimos transformando, evolucionamos y continuaremos acompañando a todos los protagonistas del deporte de Honduras. Junto a ustedes seguiremos haciendo historia.