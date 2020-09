El blog de Mauricio Kawas: "En este torneo ya no solo será un asunto de tener el mejor plantel, la clave estará en saberlo rotar"

El Apertura que está por iniciar tiene que ser el torneo que más retos tuvo que superar para que finalmente pueda disputarse. Se mezclaron todos los factores posibles para que se creara la tormenta perfecta. Una pandemia, problemas económicos, fricciones fuertes entre los directivos y sobre todo mucha, pero mucha incertidumbre sobre el futuro.

Al final parece que el barco salió navegando de la tormenta y este sábado volverá a rodar el balón en nuestra Liga Nacional.

Producto de la crisis surgió el ya famoso G6 que a veces era G7. Se organizaron bien, se mantuvieron en reunión permanente y sus posturas fueron firmes y directas. La verdad, pusieron contra las cuerdas a uno que otro llamado grande y consiguieron una buena parte de sus objetivos. Se jugará con el formato que ellos propusieron y con el calendario que ellos elaboraron.

En ciertos momentos hasta hacen creer a la Fenafuth que le tienen miedo e incluso algo de respeto. Solo les digo algo, el peor error que puede cometer la federación es creer que tienen el control absoluto del fútbol hondureño. Yo dormiría con un ojo abierto si fuera uno de ellos.

Pero tranquilos, creo que por ahora el tema de la crisis dirigencial descansará por un tiempo. Por lo menos hasta mediados del otro año cuando toque desarrollar una nueva Asamblea y se venga la elección de directiva de Liga Nacional. Antes de eso toda la atención recaerá en el campo de juego.

Los equipos querrán ganar. Unos peleando por el título y otros luchando por salvar la categoría. Este torneo será un reto para los preparadores físicos que hoy, más que nunca, pueden ser los que definan el éxito de un plantel en un Apertura que se jugará a ritmo rápido y casi sin pausas para reponerse.

En este torneo ya no solo será un asunto de tener el mejor plantel. La clave estará en saber rotar ese plantel. Entender qué tanto pueden dar por cada partido y así no romper a los jugadores antes de tiempo. En este espacio parece que el Olimpia ha previsto este aspecto considerando la carga de juegos que tendrán tanto local como internacional. La llegada de varios experimentados persigue justo el objetivo de tener una rotación efectiva. No sabemos qué tan bien les va a funcionar.

Motagua y Marathón también enfrentan el reto de combinar la actividad local con la internacional. Los verdolagas modificaron bastante su plantel en comparación con el Clausura pasado pero se ha logrado reforzar con buenos jugadores que espera le den un buen balance en el campo.

En cambio, Motagua sufrió pocos cambios y Diego no suelta la presión sobre la idea de ganar local e internacionalmente.

Real España solo ocupará cabeza para el torneo casero. Los aurinegros se quedaron de nuevo al margen de la Concacaf y podrán concentrarse de manera completa en el Apertura.

Esta tiene que ser una ventaja importante para la máquina y debe aprovecharla. Ya si con estas condiciones el equipo no rompe ese hábito reciente de quedarse con las manos vacías pues a saber cuándo podrán. Y no me incluyan por favor aquel torneíto amistoso como un gran logro.

