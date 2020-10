El blog de Mauricio Kawas: "Con o sin legionarios, la idea de juego de Honduras tiene que verse siempre"

Terminado el primer tiempo en Comayagua y uno ya va organizando las ideas para tratar de entender lo que está sucediendo. Poca claridad de la bicolor ante un rival que con uno menos jugó mucho mejor. Nicaragua mostraba una clara idea colectiva y llegaba con mucho peligro al marco defendido por Buba.

El blog de Kike Lanza: Hoy la Fenafuth quiere aplausos por lo que está renaciendo en Siguatepeque

En ese momento me pongo a pensar que el Director Técnico de la escuadra pinolera apenas inició su labor el pasado mes de septiembre. Juan Vita fue presentado a finales de agosto y con un solo partido previo llegó al de Comayagua se presentó a jugarle a la Honduras de Fabián Coito que asumió al cargo en marzo del año anterior.

Bueno, a lo mejor en el segundo tiempo compone la situación con los cambios y comenzamos a ver un poco del estilo que él quiere que la Bicolor practique. Pero el asunto en lugar de mejorar se puso peor.

Siendo sinceros, si no es por esa carambola en el tiro de esquina ese partido se pierde. Pero más allá de la derrota está la escasa o casi nula idea de juego colectivo que se evidenció en el muy dañado campo del Carlos Miranda.

Y dejo claro que no me refiero a la colectividad de aquel equipo que se conoce de toda la vida. Hablo de lo más elemental y de lo más básico que debe hacer una escuadra cuando decide ir al ataque. Cómo escala una jugada desde su línea defensiva hasta el arco rival. Así como lo estaba haciendo la visita de la mano de su recién llegado entrenador y con sólo 10 en el campo. La sensación que me dejó la escuadra nacional es que se jugaba a agarrar la pelota y mandarla donde sea.

“Que hacen falta los legionarios”. “Que esta no es la verdadera selección”. Son las frases que se leyeron y se escucharon al final del encuentro. Y sí, el sábado se jugó sin legionarios. Pero antes de preocuparnos por los que están o no están, nuestra primera preocupación debe ser que el cuerpo técnico tenga claro cómo y a qué quiere jugar cada partido. Y que ese estilo, sin importar el once que mande al campo, se pueda ver de manera consistente.

Se puede perder un partido, pero no debe perderse jugando como se jugó el sábado. Se jugó a nada. Sin orden y sin idea, y eso es lo primero que debe resolver el Profesor Fabián Coito.

Pero no todo es malo. Lo bueno es que la eliminatoria comenzará hasta en septiembre del 2021. El cuerpo técnico tendrá el tiempo y el espacio suficiente para encontrar el camino correcto. Y eso es un alivio.

A pesar de todo, algo de fortuna ha acompañado al proyecto de Coito y este tiempo disponible, caído del cielo, tendrá que ser aprovechado.

Algunos dirán que estoy siendo demasiado paciente y benevolente. Otros que soy muy crítico con el Profesor. A lo mejor un poco de los dos, no sé. Lo que sí sé es que no me gustó lo que miré el sábado y espero que en noviembre mostremos una mejor cara. Sea cual sea el rival y sea o no con legionarios.